2019-12-23T06:39:18+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 23 декабря 2019 года: днем до -17, без осадков

Погода в Хабаровском крае будет в основном морозной
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 23 декабря 2019 года: днем до -17, без осадковПогода в Хабаровске на 23 декабря 2019 года: днем до -17, без осадковФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -15-17.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -25 до -23, днем от -19 до -17, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 23 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. До 31 декабря 2019 года на всей территории края сохранится низкий температурный фон.

В Бикине без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -14-16.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -12-14.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -37-39. Днем -22-24.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -40-42. Днем -28-30.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -22-24.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -21-23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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