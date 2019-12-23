На участке БАМа в Хабаровском крае построят новый тоннель

СЕГОДНЯ 01:57 2019-12-23T06:38:50+03:00

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В Верхнебуреинском районе собираются построить новый Дуссе-Алиньский тоннель. Он нужен, чтобы переключить на него движение поездов, которые сейчас проходят через старый тоннель. К слову, существующий объект начали возводить в 1939 году, работы длились до 1982 года. Из этого времени в общей сложности 30 лет пришлись на консервацию.

На сегодняшний день старый Дуссе-Алиньский тоннель пребывает в неудовлетворительном техническом состоянии из-за отсутствия у тоннельной отделки армирования и гидроизоляции. Это и стало одним из препятствий для роста пропускной способности восточного направления.

- Реконструировать объект решили еще в 2014 году. Однако специалисты по результатам предпроектного обследования и инженерных изысканий сделали вывод о невозможности реконструировать существующий Дуссе-Алиньский тоннель без длительного прекращения движения поездов, - прокомментировали в пресс-службе ДВЖД.

Тогда предложили такой выход – разработать проект строительства нового однопутного тоннеля длиной 1824 метра. Он будет идти параллельно существующему, обустроят шесть эвакуационных сбоек между ними. В ноябре 2019 года проект одобрили в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля на участке Ургал – Постышево начнут в 2020 году. Работы будут идти в течение пяти лет. В объект собираются вложить больше девяти с половиной миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU