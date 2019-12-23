Студенты в Хабаровске рассуждали, за что готов умереть русский человек сегодня

СЕГОДНЯ 02:30 2019-12-23T06:37:02+03:00

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Студенты в Хабаровске рассуждали вместе с диаконом Елизаветинского храма, за что сегодня готов умереть русский человек. Евгений Волков выступил в ДВГУПС в рамках приходского этапа Международных Рождественских чтений по теме «Великая Победа: наследие и наследники».

- Во время лекции диакон рассказал о том, как война остановила разгул воинствующего безбожия. Он упомянул о том, что необычные и чудесные обстоятельства привели генералиссимуса к тому, что прекратились гонения на верующих, открылись церкви. А также поведал о победе, которой добились не только силой русского оружия, но и верой в Бога, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской епархии.

После рассказа о Великой Отечественной войне и о руководителе советского государства, изменившего свое отношение к церкви, слушатели начали размышлять о том, за что готов умереть русский человек сегодня. Оказывается, сегодня для молодых людей на первом месте любовь, семья и дружба. После встречи со священнослужителем студенты выразили желание продолжить беседы на актуальные темы.

ИСТОЧНИК KP.RU