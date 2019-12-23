Избил водителя и угнал его машину житель Хабаровского края
В Хабаровском крае осудили мужчину, который не просто угнал чужое авто, но и избил законного владельца транспорта. Происшествие случилось в селе Дружба. Из материалов дела следует, что фигурант на момент происшествия был пьян.
- Мужчина подошел к водительской двери автомобиля потерпевшего, руками нанес ему не менее двух ударов в область лица. Затем вытащил потерпевшего из салона транспортного средства и совершил угон, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Служители Фемиды признали фигуранта виновным в автоугоне, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. В качестве наказания мужчине назначили лишение свободы сроком на четыре года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU