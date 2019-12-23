2019-12-23T06:35:07+03:00
Происшествия

Избил водителя и угнал его машину житель Хабаровского края

За такое преступление мужчину отправили в колонию общего режима
Александр ШТААЛЬ
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Избил водителя и угнал его машину житель Хабаровского краяИзбил водителя и угнал его машину житель Хабаровского краяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае осудили мужчину, который не просто угнал чужое авто, но и избил законного владельца транспорта. Происшествие случилось в селе Дружба. Из материалов дела следует, что фигурант на момент происшествия был пьян.

- Мужчина подошел к водительской двери автомобиля потерпевшего, руками нанес ему не менее двух ударов в область лица. Затем вытащил потерпевшего из салона транспортного средства и совершил угон, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Служители Фемиды признали фигуранта виновным в автоугоне, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. В качестве наказания мужчине назначили лишение свободы сроком на четыре года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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