Избил водителя и угнал его машину житель Хабаровского края

СЕГОДНЯ 03:03 2019-12-23T06:35:07+03:00

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В Хабаровском крае осудили мужчину, который не просто угнал чужое авто, но и избил законного владельца транспорта. Происшествие случилось в селе Дружба. Из материалов дела следует, что фигурант на момент происшествия был пьян.

- Мужчина подошел к водительской двери автомобиля потерпевшего, руками нанес ему не менее двух ударов в область лица. Затем вытащил потерпевшего из салона транспортного средства и совершил угон, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Служители Фемиды признали фигуранта виновным в автоугоне, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. В качестве наказания мужчине назначили лишение свободы сроком на четыре года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU