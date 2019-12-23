2019-12-23T06:34:24+03:00
Общество

Детей в Хабаровском крае и Еврейской автономии спасут от снюса

В Роспотребнадзоре нашли решение проблемы
Александр ШТААЛЬ
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Детей в Хабаровском крае и Еврейской автономии спасут от снюса ФОТО: аккаунт Минздрава Хабаровского края в соцсетиДетей в Хабаровском крае и Еврейской автономии спасут от снюса ФОТО: аккаунт Минздрава Хабаровского края в соцсети
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Детей в Хабаровском крае и ЕАО спасут от снюса – жевательных и сосательных смесей с никотином. Решение проблемы предложили в Роспотребнадзоре России.

- Все, что относится к веществам, попадающим в рот, это все пищевая продукция, в том числе табачные изделия, которые рассасывают и разжевывают. Пищевая продукция по 21 Техническому регламенту должна иметь подтверждение безопасности – обязательное декларирование или обязательная сертификация. Следовательно, продукция, которая находится в обороте и не сопровождается такими документами, является незаконной, - прокомментировала Анна Попова, глава ведомства.

В ведомстве уже подготовили письмо, в котором данные смеси призывают считать пищевой продукцией. Его подписала Анна Попова вечером 19 декабря, в настоящее время сообщение уже направили в регионы России. Отметим также, что в ведомстве предложили проводить рейдовые проверки с целью выявлять аналоги насвая и снюса, а также блокировать сайты, с помощью которых распространяется такая продукция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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