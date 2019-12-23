Осужденным в Еврейской автономии незаконно выдавали зарплату

СЕГОДНЯ 04:09 2019-12-23T06:32:19+03:00

Деньги перечисляли за работу, которую по факту они не делали

Изменить размер текста: A A

В Еврейской автономии началось разбирательство из-за зарплаты заключенных. Это продолжение проверки на предмет соблюдение условий труда осужденных лиц.

- Установили, что с февраля по август 2019 года должностные лица исправительного учреждения вносили ложные данные в табеля учета рабочего времени осужденных. По факту последние не работали, но им необоснованно перечисляли зарплату из средств федерального бюджета, - прокомментировали в пресс- службе областной прокуратуры.

При этом выяснилось, что по просьбе должностного лица исправительного учреждения работал другой осужденный, который зарплату не получал. Уголовное преследование собираются начать в отношении должностных лиц исправительного учреждения по статьям «Служебный подлог», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Невыплата заработной платы».

Ход и результаты проверки находятся на контроле надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU