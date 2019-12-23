2019-12-23T06:30:22+03:00
Происшествия

В аварии на Матвеевском шоссе в Хабаровске пострадал водитель

Мужчина ударился головой и ногой, сломал ребро
Александр ШТААЛЬ
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В аварии на Матвеевском шоссе в Хабаровске пострадал водительВ аварии на Матвеевском шоссе в Хабаровске пострадал водительФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие выходные, 21 декабря, на Матвеевском шоссе столкнулись машины Mazda MPV и Toyota Vitz. По предварительной информации, происшествие случилось вечером, когда первое авто двигалось в сторону улицы Окружной. В районе дома №5 по Матвеевскому шоссе водитель должен был при повороте налево уступить дорогу автомобилю Toyota Vitz, двигавшемуся во встречном направлении, но не сделал этого.

Как сообщил информированный источник, во время аварии пострадал молодой водитель автомобиля Toyota Vitz. Врачи диагностировали у него закрытый перелом правого подколенника со смещением отломков, закрытый перелом четвертого ребра слева, ушиб мягких тканей головы. Известно, что автолюбители на момент происшествия были трезвы.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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