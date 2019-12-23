2019-12-23T05:05:46+03:00
Экономика

Бизнесменам в Хабаровском крае льготно выдали миллиарды рублей

Займы оформляли по программе «8,5»
Александр ШТААЛЬ
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Бизнесменам в Хабаровском крае льготно выдали миллиарды рублейБизнесменам в Хабаровском крае льготно выдали миллиарды рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Предпринимателям в Хабаровском крае на льготных условиях выдали больше пяти с половиной миллиардов рублей. Займы оформляли в рамках программы «8,5». К слову, в 2018 году кредиты на выгодных условиях оформили 68 раз, в 2019 году их количество увеличилось до 141. До конца декабря планируют выдать еще 27 кредитов почти на 860 миллионов.

- Большое количество бизнесменов, оформивших заем под 8,5 процентов, означает, что они верят в эффективность данного вида государственной поддержки. Другими словами, программа действительно работает. За счет нее в этом году в крае реализовали несколько проектов, связанных с модернизацией производства, - сообщили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

Напомним, по программе «8,5» льготный заем выдают на инвестиционные или оборотные цели. В первом случае речь идет о сумме до одного миллиарда рублей на срок до 10 лет, во втором - до 500 миллион на срок до трех лет. Если бизнесмен намерен расширять свое дело в сфере туризма, то максимальная сумма займа составит два миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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