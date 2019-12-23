2019-12-23T06:26:47+03:00
Общество

В Хабаровском крае 95 процентов старшеклассников справились с итоговым сочинением

Тем, кто не справился с заданием, дадут возможность исправиться в 2020 году
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае 95 процентов старшеклассников справились с итоговым сочинением ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяВ Хабаровском крае 95 процентов старшеклассников справились с итоговым сочинением ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
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В Хабаровском крае объявили результаты итогового сочинения, которое писали старшеклассники 4 декабря. По предварительным данным, с заданием справились только 95 процентов учеников. Успешно написанное итоговое сочинение – это доступ к сдаче Единого государственного экзамена.

- В этом году выпускникам предложили поразмышлять на темы: «Согласны ли вы с позицией княжны Марьи: «Мы не имеем права наказывать»?», «Что помогает человеку не отчаяться в сложной жизненной ситуации?», «Меняются ли со временем понятия о добре и зле?», «Чем можно и нужно гордиться?», «Какое значение в любви имеет взаимопонимание?». При написании сочинения школьники могли пользоваться орфографическим словарем, - прокомментировали в краевом министерстве образования.

Тем, кто не справился с заданием или не смог присутствовать по объективным причинам, дадут возможность написать сочинение еще раз 5 февраля и 6 мая 2020 года. Сканированные образцы оригиналов бланков работ будут доступны в личных кабинетах по ссылке после 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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