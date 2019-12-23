Стеллажи с едой загорелись в магазине Хабаровска

СЕГОДНЯ 05:50 2019-12-23T06:25:52+03:00

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Утро понедельника 23 декабря началось с сообщения о возгорании в магазине на улице Панфиловцев. Информацию о происшествии на пульте пожарно-спасательной службы приняли в 7:03. На место вызова направили пожарные подразделения по повышенному номеру вызова.

- На тот момент в помещении находился только охранник. Со слов мужчины было ясно, что произошло короткое замыкание электропроводки в одном из торговых помещений, из-за этого и случилось возгорание. В ходе разведки установили, что в помещении горят стеллажи с продуктами питания, - прокомментировали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пламя удалось ликвидировать полностью примерно в 9:20. Во время пожара никто из людей не пострадал. В тушении задействовали 27 человек и восемь единиц техники. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России по факту пожара проведут проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU