В Комсомольске-на-Амуре отменили занятия в 37 школах

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-23T07:00:51+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре 23 декабря отменили занятия в 37 школах. Эта мера коснулась исключительно начальных классов. На такой шаг пошли в связи с резким похолоданием. Общее количество детей, оставшихся дома, превысило восемь тысяч человек.

- Это вынужденная мера, предпринятая в том числе и с целью профилактики простудных заболеваний и охраны здоровья населения, так как температура наружного воздуха перешла за климатическую норму. Для детей организовали дистанционное обучение на дому. Руководство школ и родителей учащихся заранее уведомили, - прокомментировали в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Отметим, что жителям края в ближайшие дни рекомендуется принять меры личной безопасности – отказаться от выходов в лес и на рыбалку, сократить время пребывания на улице, особенно детей. Пожалуйста, воздержитесь от длительных поездок на собственном автотранспорте. Напомним, похолодание связано с холодными воздушными массами, которые зашли из Якутии. Низкие температуры продержатся до конца этой недели. На юге ночью прогнозируется до -28 градусов, а в центральных и северных районах – до -40 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU