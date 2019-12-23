2019-12-23T07:30:41+03:00
Общество

Школьники из Комсомольска получили миллион за разработку космической станции

Таков итог участия ребят в международном конкурсе
Ольга КИВА
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Школьники из Комсомольска получили миллион за разработку космической станцииШкольники из Комсомольска получили миллион за разработку космической станцииФото: Правительство Хабаровского края
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Школьники из Комсомольска-на-Амуре стали абсолютными победителями трека «Трансформируемый космический модуль» на международном конкурсе детских инженерных команд «Кванториада-2019». В составе команды «Восток-27» были шесть учеников 7-11 классов. В качестве награды юные новаторы получили один миллион рублей за разработку космической станции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, финал конкурса прошел на минувшей неделе в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В очном финальном этапе соревновались свыше 400 ребят, которые приехали в том числе из Испании, Румынии, Эстонии, Армении и Казахстана.

К слову, разработку комсомольских школьников оценили в госкорпорации «Роскосмос». Участники состязаний должны были представить свой проект, провести герметичную стыковку модулей станции, организовать работу его устройств и передачи информации в условиях нахождения в барокамере и на вибростенде. С этой задачей справились на «отлично» школьники из Королева, Калининграда и Комсомольска-на-Амуре. На выигранные деньги дальневосточники будут дальше развивать свой проект от Роскосмоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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