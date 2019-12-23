2019-12-23T08:28:19+03:00
Общество

Украинская беженка в ЕАО через прокуратуру пытается оформить пенсию по старости

Документы, удостоверяющие ее личность, были утеряны
Александр ШТААЛЬ
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Украинская беженка в ЕАО через прокуратуру пытается оформить пенсию по старостиУкраинская беженка в ЕАО через прокуратуру пытается оформить пенсию по старостиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Беженка с Украины в ЕАО пытается оформить пенсию по старости. Однако в региональном отделении ПФР ей отказывают. Тем не менее женщина решила не сдавать и обратилась в прокуратуру для решения вопроса. Она рассказала, что документы, удостоверяющие ее личность, были утеряны.

- Со слов заявительницы, она обратилась в управление Пенсионного фонда России по Биробиджану и Биробиджанскому району в июле 2019 года. Подала заявление о назначении страховой пенсии по старости, представила дубликаты и копии документов, удостоверяющие личность. В ведомстве ей вполне законно отказала, так как отсутствовали документы, подтверждающие смену заявительницей фамилии. Кроме того, женщине рекомендовали восполнить недостающие сведения, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор обратился в суд с заявлением об установлении юридического факта, а именно о принадлежности трудовой книжки, подтверждающей периоды ее работы по трудовому договору. Мероприятия по защиты прав и законных интересов заявительницы продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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