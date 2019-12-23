2019-12-23T09:47:05+03:00
Спорт

В Хабаровском крае планируют провести первые соревнования по керлингу

Также в регионе сделают упор на развитие регби
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае планируют провести первые соревнования по керлингуВ Хабаровском крае планируют провести первые соревнования по керлингуФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае будут активно развивать два спортивных направления – керлинг и регби. На сегодняшний день уже есть договоренности по открытию школы керлинга. Это мероприятие запланировали на 2020 год. В планах обустроить по одной школе в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Опытного наставника и инвентарь для тренировок готова предоставить Федерация керлинга России.

- В планах в 2020 году провести в Хабаровском крае первые соревнования по керлингу, на которые пригласят азиатские клубы. А в 2021 хотят начать строительство отдельного керлинг-центра. Подобный объект сейчас открывается во Владивостоке. Там тоже создана своя команда керлинга, - прокомментировали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Отметим также, что в регионе собираются активно развивать регби. С целью обсудить работу в этом направлении в край приехал директор по развитию в регионах Федерации регби России Глеб Бабкин. Он уже презентовал концепцию, по которой в Хабаровске можно создать филиал своей организации, и осмотрел хабаровские площадки. По итогу гость отметил, что возможности для занятий спортсменов удовлетворительные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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