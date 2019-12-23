2019-12-23T13:15:49+03:00
Общество

В городе Юности презентуют «Экстремальный Комсомольск»

Экстрим-площадку торжественно откроют 28 декабря
Ольга КИВА
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В городе Юности презентуют «Экстремальный Комсомольск»В городе Юности презентуют «Экстремальный Комсомольск»Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В городе Юности презентуют площадку «Экстремальный Комсомольск». Торжественное мероприятие пройдет 28 декабря на парковке возле Драматического театра, начало в 12:30. Приглашают всех любителей экстрима.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, экстрим-площадку для молодежи города создали благодаря губернаторскому гранту. Авторы проекта не побоялись представить свой проект и неожиданно для себя оказались в числе победителей конкурса. Распределение финансовой поддержки прошло в начале осени 2019 года. Сумма гранта составила чуть более двух миллионов 300 тысяч рублей.

Отметим также, что презентацию проведут 28 декабря, а работать площадка будет в теплое время года. Все фигуры площадки выполнят по стандартам и чертежам. Их можно будет перемещать в различные места по необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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