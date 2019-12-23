2019-12-23T11:41:57+03:00
Общество

В селе Хабаровского края живет единственный ветеран трудового фронта

Именно сюда и высадился патриотический десант
Ольга КИВА
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В селе Хабаровского края живет единственный ветеран трудового фронта ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского муниципального районаВ селе Хабаровского края живет единственный ветеран трудового фронта ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского муниципального района
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В селе Ачан Амурского района высадился патриотический десант. Больше 40 человек приехали в населенный пункт, чтобы встретиться с местными ветеранами и подрастающим поколением. Среди визитеров были ветераны труда, воспитанники и педагоги детского дома, работники культуры.

- Мероприятия провели в рамках акции «От сердца к сердцу», инициированной Советом ветеранов Амурского района. Ее проводят уже в третий раз накануне юбилейного для всей страны года – 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, - прокомментировали в администрации Амурского района.

Участники встречи смогли обменяться творческими идеями, вспомнили героев-земляков. К слову, мероприятия проводили в школе, которая носит имя Понгса Константиновича Киле, Героя Великой Отечественной войны, писателя, художника, настоящего сына рода нани. Отметим также, что сегодня в селе Ачан живет единственный ветеран трудового фронта - Ялоки Енговна Ходжер. Ей пожелали здоровья и долголетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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