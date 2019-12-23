СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-23T13:10:47+03:00

С полсотни домов в Амурске Хабаровского края остались без отопления Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Амурске днем 23 декабря без отопления остались 49 домов. Причина коммунального коллапса – порыв на теплотрассе. Сообщение о происшествии в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило в 14:10.

- По предварительной информации, в результате порыва на теплотрассе диаметром 500 миллиметров нарушено теплоснабжение в Амурске. Без отопления остались в общей сложности около 12 тысяч человек и три социально значимых объекта, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На данный момент специалисты уже нашли место порыва, идут ремонтные работы. На месте трудится бригада «Комсомольские тепловые сети» в составе 14 человек и пяти единиц техники. Местных жителей убедительно просят не поддаваться панике. После устранения неполадки подачу ресурса возобновят в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU