2019-12-23T13:12:11+03:00
Общество

В Хабаровске большая семья отказывается покинуть аварийный барак

При этом квартиру им предоставляют больше, чем имеющаяся жилплощадь
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске большая семья отказывается покинуть аварийный баракВ Хабаровске большая семья отказывается покинуть аварийный баракФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске подвели промежуточные итоги по расселению бараков, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Так, для переселенцев муниципалитет купил 37 квартир. Еще 13 объектов передадут собственникам, если они через суд докажут свои права на жилплощадь. Всего в этом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» под расселение попали восемь деревянных строений.

- Однако не все так гладко прошло с расселением. Например, одна семья из 10 человек не хочет покидать старый барак. К слову, для них купили четырехкомнатную квартиру на улице Аэродромной за четыре миллиона 650 тысяч рублей. Сейчас они живут в бараке на улице Данчука. Предлагаемая жилплощадь по квадратам больше, но жильцы не хотят оставлять аварийный дом, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

При этом в мэрии отмечают, что рядом с домом, куда предлагают переселиться людям, есть остановка, можно без пересадок на одном автобусе добраться до центра города. Впрочем, если собственники не согласятся на переезд, в администрации города будут решать вопрос через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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