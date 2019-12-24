2019-12-24T02:17:44+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 24 декабря 2019 года: днем до -17, без осадков

Погода в Хабаровском крае в целом без осадков
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 24 декабря 2019 года: днем до -17, без осадковПогода в Хабаровске на 24 декабря 2019 года: днем до -17, без осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -14-16.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -25 до -23, днем от -20 до -18, ветер западный 9-14 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 24 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. До 31 декабря 2019 года на всей территории Хабаровского края сохранится низкий температурный фон.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -14-16.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -15-17.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -38-40. Днем -23-25.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -39-41. Днем -28-30.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -23-25.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -18-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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