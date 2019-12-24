2019-12-24T06:35:09+03:00
Недвижимость

В Амурске Хабаровского края вернули отопление почти в 50 домов

Порыв устранили вечером 23 декабря
Ольга КИВА
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В Амурске Хабаровского края вернули отопление почти в 50 домовВ Амурске Хабаровского края вернули отопление почти в 50 домовФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Амурске аварийная бригада благополучно устранила порыв на теплотрассе. Из-за этой неполадки днем 23 декабря без отопления остались 49 домов. О происшествии в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщение поступило в 14:10.

- В результате порыва на теплотрассе возникла брешь диаметром 500 миллиметров. По состоянию на 17:30 понедельника, 23 декабря, сварочные работы на теплотрассе закончились, подачу отопления возобновили в полном объеме, - прокомментировали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительным данным без отопления остались около 12 тысяч человек и три социально значимых объекта. Ремонтные работы на месте порыва проводила бригада «Комсомольские тепловые сети» в составе 14 человек и пяти единиц техники. Жителям города приносят извинения за доставленные временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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