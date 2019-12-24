Автобус с пассажирам перевернулся в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 02:47 2019-12-24T06:34:25+03:00

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На трассе «Селихино – Николаевск-на-Амуре» вечером в пятницу, 20 декабря, перевернулся автобус. По предварительной информации происшествие случилось на 455 километре автодороги, когда машина двигалась по направлению в город. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, автобус перевернулся.

- Пока известно, что в результате аварии пострадали два человека – жители Хабаровска. У одного из пассажиров травмирован палец на руке, есть ссадина на голове, у второго сотрясение головного мозга легкой степени и ушибленная рана волосистой части головы, - рассказал информированный источник.

Отметим также, что сообщение о происшествии уже просочилось в социальные сети. Среди пользователей нашлись и те, кто рассказал, что пострадавших было трое. Еще один мужчина - житель Николаевска-на-Амуре, который не стал обращаться к врачам кареты скорой помощи.

Следователи уже проводят проверку по этому инциденту.

ИСТОЧНИК KP.RU