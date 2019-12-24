СЕГОДНЯ 03:45 2019-12-24T06:32:55+03:00

В Хабаровском крае огонь из печки унес жизнь 80-летнего домовладельца Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Изменить размер текста: A A

В поселке Хурба Комсомольского района накануне, 23 декабря, в частном доме случилось возгорание. По предварительной информации, на пульт пожарной охраны сообщение о происшествии поступило около 12 часов дня.

- Прибывшие огнеборцы увидели, что пламенем полностью объят бревенчатый одноэтажный частный жилой дом на улице Железнодорожной. Локализовать и ликвидировать открытый огонь смогли примерно за 10 минут. Чтобы полностью потушить пожар и разобрать деревянные конструкции, пожарным понадобилось четыре часа, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Во время осмотра места происшествия также нашли бездыханное тело пожилого человека. Предположительно, это был 80-летний хозяин дома. Пламя полностью уничтожило постройку. Пока по данному инциденту проводят проверку. Основная версия случившегося - дом сгорел от огня, выбравшегося из печи. Возможно, мужчина поздно заметил возгорание и просто не успел спастись.

ИСТОЧНИК KP.RU