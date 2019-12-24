2019-12-24T06:31:45+03:00
Общество

В Хабаровске охранники отказались пустить дедушку с бабушкой в торговый центр из-за куртки

Они решили, что на мужчине грязная спецодежда
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске охранники отказались пустить дедушку с бабушкой в торговый центр из-за курткиВ Хабаровске охранники отказались пустить дедушку с бабушкой в торговый центр из-за курткиФото: Социальные сети
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В крупнейшем торговом центре Хабаровска с посетителем произошел неприятный инцидент. Пожилой мужчина вместе со своей супругой собирались прогуляться по новому объекту, однако охранники отказались пускать их внутрь. Их смутила, как им показалось, грязная спецодежда. Однако автор ролика заверяет, что куртка была не грязной, а застиранной.

- По факту охранники заставили ее снять, - резюмирует автор публикации.

Сообщение появилось в социальной сети и вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Кто-то ругал охранников за излишнее рвение в работе, а кто-то даже предложил провести флешмоб в поддержку дедушки.

- Человек 100 так нарядить и посетить эту барахолку, - пишет один из комментаторов.

Имели ли право охранники так себя вести, и насколько законны их требования - вопросы, которыми задались те, кто посмотрел ролик.

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Охранники отказались пустить дедушку с бабушкой в торговый центр из-за куртки
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ИСТОЧНИК KP.RU

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