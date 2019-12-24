Военные летчики в Хабаровском крае отработали парный пилотаж

СЕГОДНЯ 04:15 2019-12-24T06:30:35+03:00

Они выполнили боевые развороты, виражи, пикирование, «горки» с последующим зависанием в воздухе

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В Хабаровском крае для военных летчиков устроили тренировку по отработке парного пилотажа. В учениях задействовали экипажи Ка-52 «Аллигатор». Среди выполненных задач боевые развороты, виражи, пикирование, а также «горки» с последующим зависанием в воздухе.

- Кроме того, военные летчики провели визуальную разведку местности, отработали воздушные маневры, имитирующие уход из-под удара ПЗРК условного противника. Также военные авиаторы «прикрыли» транспортно- штурмовые вертолеты Ми-8амтш, - прокомментировали в пресс- службе Восточного военного округа.

На подобных учениях военнослужащие могут совершенствовать свои навыки в ведении высокоманевренного боя. Также тренировки позволяют отрабатывать летчикам задачи с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе «сирийского».

ИСТОЧНИК KP.RU