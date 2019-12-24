СЕГОДНЯ 04:48 2019-12-24T06:29:53+03:00

В торговом центре Биробиджана случился пожарный переполох Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Возгорание потухло само, пока огнеборцы ехали на место происшествия

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В торговом центре Биробиджана в минувшие сутки, 23 декабря, случилось возгорание. По предварительной информации, причиной происшествия стало замыкание электропроводки. Пожарные расчеты по вызову отправились на улицу Советскую.

- До приезда огнеборцев работники торгового центра эвакуировались из здания самостоятельно, а также вывели посетителей. На первом этаже было задымление. Пожарные убедились, что возгорание потухло самостоятельно, огонь распространения не получил, - прокомментировали в пресс- службе ГУ МЧС России по ЕАО.

На месте происшествия уже работали сотрудники пожарной инспекции. Им предстоит выяснить причины, по которым случилось замыкание, и виновных в этом инциденте.

Жителей города убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. В экстренных ситуациях, пожалуйста, звоните по телефонам «112» или «101». Телефон доверия (42622) 23-999.

ИСТОЧНИК KP.RU