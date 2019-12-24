2019-12-24T06:28:56+03:00
Общество

Туристам в Хабаровском крае будут возвращать сумму НДС на покупки

Регион включили в пилотный проект вместе с Приморским краем
Александр ШТААЛЬ
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Туристам в Хабаровском крае будут возвращать НДС на покупкиТуристам в Хабаровском крае будут возвращать НДС на покупкиФото: Иван ПРОХОРОВ
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Хабаровский и Приморский края включили в пилотный проект Tax Free. Суть его сводится к возврату налога на добавленную стоимость иностранцам, сделавшим покупки на территории региона. Постановление об этом подписал Дмитрий Медведев, председатель Правительства России.

- Отметим также, что пилотный проект Tax Free продлили до 31 декабря 2020 года. Это связывают с тем, что число иностранных туристов продолжает расти, что хорошо для страны. Внедрение такой меры поможет в развитии инфраструктуры, повышении качества услуг, - прокомментировали в пресс-службе Минвостокразвития.

К слову, изменились условия реализации проекта. Со слов Дмитрия Медведева, снимут привязку магазинов, где совершаются покупки, к конкретным адресам, оговоренным в предыдущей версии постановления. В проекте смогут участвовать не только организации, которые зафиксированы в конкретных домах или на улицах, но и вся розничная торговля региона. Разумеется, если ее ведут российские юридические лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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