2019-12-24T06:06:51+03:00
Общество

В Хабаровском крае отменили занятия в поселковых школах

Это вынужденная мера в связи с резким похолоданием
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае отменили занятия в поселковых школахВ Хабаровском крае отменили занятия в поселковых школахФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае отменили занятия в начальных классах школы поселка Галичный Комсомольского района, а также школ в селах Чумикан и Удское Тугуро-Чумиканского района. Напомним, вчера дома остались ученики в Комсомольске-на-Амуре, учеба временно приостановилась для ребят 1-4 классов. Сегодня дети учатся по обычному расписанию. Родителям настоятельно рекомендуют сопровождать детей в школу.

- В Новом Ургале и Чегдомыне Верхнебуреинского района для младших классов с сегодняшнего дня занятия будут начинаться с 12:00. На такое же расписание перешли в школе села Бельго Комсомольского района, - рассказали в министерстве образования и науки края.

Жителям края в ближайшие дни рекомендуется принять меры личной безопасности – отказаться от выходов в лес и на рыбалку, сократить время пребывания на улице, особенно детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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