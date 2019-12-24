В Хабаровске решили проблему дошкольного образования детей

СЕГОДНЯ 06:46 2019-12-24T07:29:45+03:00

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В Хабаровске на образование выделяют в общей сложности больше восьми миллиардов рублей, то есть половину городского бюджета. При этом финансовую помощь при строительстве детских садов и школ выделяют из федерального бюджета. Об этом сегодня заявил мэр краевого центра Сергей Кравчук, подводя итоги уходящего года.

- В краевой столице решили проблему обеспечения дошкольными образовательными услугами детей в возрасте от трех до семи лет. Открылись три группы для детей от полутора лет. В 2019 году в детсадах появились дополнительно 475 мест. Во Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшие детские сады России» 14 муниципальных садиков стали победителями, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что до конца 2019 года в городе сдадут три детских сада на 650 мест, а в 2020 году построят школу на 850 учащихся в микрорайоне «Волочаевский городок». В планах спроектировать новую школу в микрорайоне «Строитель» на тысячу мест.

ИСТОЧНИК KP.RU