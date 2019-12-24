В Хабаровском крае плюс один обновленный дом культуры

СЕГОДНЯ 07:20 2019-12-24T08:39:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Ильинка в Хабаровском крае обновили дом культуры. Реконструкция здания обошлась в сумму больше 80 миллионов рублей. Работы провели в рамках нацпроекта «Культура».

- Во время реконструкции соорудили пристройку общей площадью 700 квадратных метров. Она почти в два раза превысила размеры первоначального здания. Теперь здесь есть дополнительные помещение для обучения детей игре на музыкальных инструментах и живописи, обустроили библиотеку с читальным залом. Для спортивных занятий предусмотрели площадь 114 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Благодаря обновлению удастся увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий, создать различные творческие мастерские. Напомним, в этом году по нацпроекту «Культура» капитально отремонтируют восемь сельских клубов в четырех районах Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU