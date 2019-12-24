2019-12-24T08:39:01+03:00
Звезды

В Хабаровском крае плюс один обновленный дом культуры

В порядок привели здание в селе Ильинка
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае плюс один обновленный дом культурыВ Хабаровском крае плюс один обновленный дом культурыФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В селе Ильинка в Хабаровском крае обновили дом культуры. Реконструкция здания обошлась в сумму больше 80 миллионов рублей. Работы провели в рамках нацпроекта «Культура».

- Во время реконструкции соорудили пристройку общей площадью 700 квадратных метров. Она почти в два раза превысила размеры первоначального здания. Теперь здесь есть дополнительные помещение для обучения детей игре на музыкальных инструментах и живописи, обустроили библиотеку с читальным залом. Для спортивных занятий предусмотрели площадь 114 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Благодаря обновлению удастся увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий, создать различные творческие мастерские. Напомним, в этом году по нацпроекту «Культура» капитально отремонтируют восемь сельских клубов в четырех районах Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Знаменитая фраза в автобусах нарушает права пассажиров в Хабаровском крае
К юбилею прокуратуры в Еврейской автономии открыли музей
В Хабаровском крае плюс один обновленный дом культуры
В Хабаровске решили проблему дошкольного образования детей
В Хабаровском крае отменили занятия в поселковых школах
Туристам в Хабаровском крае будут возвращать сумму НДС на покупки
Грузовик с «живым грузом» задержали на границе Хабаровского края и ЕАО
В торговом центре Биробиджана случился пожарный переполох
Военные летчики в Хабаровском крае отработали парный пилотаж
В Хабаровском крае огонь из печки унес жизнь 80-летнего домовладельца
В Хабаровске охранники отказались пустить дедушку с бабушкой в торговый центр из-за куртки
Автобус с пассажирам перевернулся в Хабаровском крае
В Амурске Хабаровского края вернули отопление почти в 50 домов
Погода в Хабаровске на 24 декабря 2019 года: днем до -17, без осадков
В Бикинском районе Хабаровского края совсем запретили охотиться
В селе Хабаровского края живет единственный ветеран трудового фронта
В Хабаровске большая семья отказывается покинуть аварийный барак
В городе Юности презентуют «Экстремальный Комсомольск»