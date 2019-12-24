Знаменитая фраза в автобусах нарушает права пассажиров в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-24T08:18:18+03:00

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Поводом для ведомственной проверки послужила, казалось бы, безобидная фраза «Хочешь выйти - нажми на кнопку». Эту табличку можно встретить в маршрутных автобусах довольно часто, причем не только в Хабаровске, но и в любом другом городе России. Однако именно в краевом центре одного из пассажиров возмутила подобная форма донесения информации, и он обратился с заявлением в Роспотребнадзор. В ведомстве провели проверку и сделали свои выводы.

- В процессе рассмотрения данного обращения управление согласилось с заявителем, усмотрев в этой ситуации нарушение прав потребителя на получение достоверной информации об оказываемой услуге перевозок пассажиров, - рассказали в пресс-службе управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю.

Как отметили в ведомстве, это не пассажиры должны сообщать водителю о своем намерении выйти, а им должны сообщить полную и достоверную информацию о том, какая остановка следующая, и есть ли на маршруте пропускаемые остановки. Поэтому объявление «Хочешь выйти - нажми на кнопку» вводит пассажиров в заблуждение относительно того, как происходит процесс посадки и высадки из маршрутного автобуса, и, следовательно, ее размещение в салоне автобуса является нарушением права потребителя на получение необходимой и достоверной информации об услугах.

Перевозчику уже направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, надпись ему теперь придется убрать из своих автобусов совсем.

ИСТОЧНИК KP.RU