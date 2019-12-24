СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-24T11:31:48+03:00

В Биробиджане воров и скандалистов отловили в кафе и круглосуточном магазине Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Биробиджане в круглосуточном магазине на улице Кубанской и в одном из местных кафе правоохранителям удалось задержать злоумышленников. В первом случае посетители устроили продавцу скандал, а та в свою очередь нажала тревожную кнопку. Пока продолжалась ссора, нарушители разбили окно в помещении.

- Во втором случае неизвестные пытались стащить сумку у посетительницы кафе. Однако и это преступление не осталось незамеченным. По сигналу тревожной кнопки росгвардейцы отправились на улицу Шолом- Алейхема. Прибывшим правоохранителям администратор сообщил о произошедшем, - прокомментировали в пресс- службе Управления Росгвардии по Еврейской автономной области.

В обоих случаях нарушители пытались убежать от росгвардейцев, но у них ничего не получилось. Для дальнейшего разбирательства задержанных передали наряду полиции. Разбирательства в отношении смутьянов продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU