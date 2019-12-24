2019-12-24T11:31:48+03:00
Общество

В Биробиджане воров и скандалистов отловили в кафе и круглосуточном магазине

Одни пытались стащить дамскую сумку, другие ругались с продавцом
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Биробиджане воров и скандалистов отловили в кафе и круглосуточном магазинеВ Биробиджане воров и скандалистов отловили в кафе и круглосуточном магазинеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Биробиджане в круглосуточном магазине на улице Кубанской и в одном из местных кафе правоохранителям удалось задержать злоумышленников. В первом случае посетители устроили продавцу скандал, а та в свою очередь нажала тревожную кнопку. Пока продолжалась ссора, нарушители разбили окно в помещении.

- Во втором случае неизвестные пытались стащить сумку у посетительницы кафе. Однако и это преступление не осталось незамеченным. По сигналу тревожной кнопки росгвардейцы отправились на улицу Шолом- Алейхема. Прибывшим правоохранителям администратор сообщил о произошедшем, - прокомментировали в пресс- службе Управления Росгвардии по Еврейской автономной области.

В обоих случаях нарушители пытались убежать от росгвардейцев, но у них ничего не получилось. Для дальнейшего разбирательства задержанных передали наряду полиции. Разбирательства в отношении смутьянов продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске за год отремонтировали 111 дорог и тротуаров
Родителям в ЕАО и Хабаровском крае напомнили про «комендантский час» для детей
В Хабаровске задымил и загорелся гараж Хладокомбината
В Хабаровске родители школьников прошли проверку по математике и биологии
В Биробиджане открыли десять дворовых катков
Попытка заработать денег обернулась для хабаровчанина шестью годами тюрьмы
В Биробиджане воров и скандалистов отловили в кафе и круглосуточном магазине
Знаменитая фраза в автобусах нарушает права пассажиров в Хабаровском крае
К юбилею прокуратуры в Еврейской автономии открыли музей
В Хабаровском крае плюс один обновленный дом культуры
В Хабаровске решили проблему дошкольного образования детей
В Хабаровском крае отменили занятия в поселковых школах
Туристам в Хабаровском крае будут возвращать сумму НДС на покупки
Грузовик с «живым грузом» задержали на границе Хабаровского края и ЕАО
В торговом центре Биробиджана случился пожарный переполох
Военные летчики в Хабаровском крае отработали парный пилотаж
В Хабаровском крае огонь из печки унес жизнь 80-летнего домовладельца
В Хабаровске охранники отказались пустить дедушку с бабушкой в торговый центр из-за куртки
Автобус с пассажирам перевернулся в Хабаровском крае
В Амурске Хабаровского края вернули отопление почти в 50 домов
Погода в Хабаровске на 24 декабря 2019 года: днем до -17, без осадков
В Бикинском районе Хабаровского края совсем запретили охотиться
В селе Хабаровского края живет единственный ветеран трудового фронта
В Хабаровске большая семья отказывается покинуть аварийный барак
В городе Юности презентуют «Экстремальный Комсомольск»