В Биробиджане воров и скандалистов отловили в кафе и круглосуточном магазине
В Биробиджане в круглосуточном магазине на улице Кубанской и в одном из местных кафе правоохранителям удалось задержать злоумышленников. В первом случае посетители устроили продавцу скандал, а та в свою очередь нажала тревожную кнопку. Пока продолжалась ссора, нарушители разбили окно в помещении.
- Во втором случае неизвестные пытались стащить сумку у посетительницы кафе. Однако и это преступление не осталось незамеченным. По сигналу тревожной кнопки росгвардейцы отправились на улицу Шолом- Алейхема. Прибывшим правоохранителям администратор сообщил о произошедшем, - прокомментировали в пресс- службе Управления Росгвардии по Еврейской автономной области.
В обоих случаях нарушители пытались убежать от росгвардейцев, но у них ничего не получилось. Для дальнейшего разбирательства задержанных передали наряду полиции. Разбирательства в отношении смутьянов продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU