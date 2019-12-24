2019-12-24T09:52:22+03:00
Общество

В Биробиджане открыли десять дворовых катков

Работа по заливке других площадок идет полным ходом
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Биробиджане открыли десять дворовых катковВ Биробиджане открыли десять дворовых катковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Самая первая заливка льда для любительского катания на коньках, проведения тренировок и соревнований была организована во дворе дома по улице Советской, 80. Устроить площадку попросили инициативные жители дома и молодежь, а помогли им в этом местные управляющие компании. Всего сейчас залито десять дворовых катков, планируется, что их будет 20.

По словам мэра Биробиджана Александра Головатого, все, кто желают заполучить ледовую площадку у себя во дворе, могу прямо обращаться к депутатам своих районов - инициативных граждан всегда поддержат и окажут необходимую помощь.

Тем временем в Хабаровске уже готовы и работают как дворовые, так и городские катки, включая самый большой каток Дальнего Востока. Полный список действующих площадок, а также расписание работы главного катка на набережной и стоимость проката «Комсомолка» подготовила специально для вас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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