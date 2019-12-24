СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-24T11:30:37+03:00

В Хабаровске родители школьников прошли проверку по математике и биологии ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края

Взрослые теперь понимают, что нужно психологически готовить детей к испытанию

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Родители учеников кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова написали Всероссийскую проверочную работу. Взрослые решились на такую процедуру, чтобы проверить, насколько сложные задания предстоит выполнить детям. После проверки родители обменялись мнениями и высказали свои пожелания.

Напомним, Всероссийские проверочные работы проводят с целью выявить пробелы в знаниях ребенка. К слову, иногда их могут не заметить ни учителя, ни родители. После процедуры становится ясно, в какой области нужно усиленно позаниматься с ребенком и дать ему необходимые знания.

- Результаты работ закодированы. Только учитель может точно знать, кто из детей какую отметку получил, - отметил Виктор Москвин, заместитель министра образования и науки Хабаровского края. - Итоговые показатели используются для того, чтобы спланировать индивидуальную работу с каждым школьником, проанализировать текущее состояние системы образования, сформировать программу её развития.

Родители рассказали, что задания были несложными, но волнение все равно было. Поэтому нужно психологически готовить детей к испытанию. Акцию они оценили как полезную и информативную, потому что узнали, что ждет ребят на ВПР.

ИСТОЧНИК KP.RU