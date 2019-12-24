2019-12-24T11:30:37+03:00
Общество

В Хабаровске родители школьников прошли проверку по математике и биологии

Взрослые теперь понимают, что нужно психологически готовить детей к испытанию
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске родители школьников прошли проверку по математике и биологии ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяВ Хабаровске родители школьников прошли проверку по математике и биологии ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
Изменить размер текста:

Родители учеников кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова написали Всероссийскую проверочную работу. Взрослые решились на такую процедуру, чтобы проверить, насколько сложные задания предстоит выполнить детям. После проверки родители обменялись мнениями и высказали свои пожелания.

Напомним, Всероссийские проверочные работы проводят с целью выявить пробелы в знаниях ребенка. К слову, иногда их могут не заметить ни учителя, ни родители. После процедуры становится ясно, в какой области нужно усиленно позаниматься с ребенком и дать ему необходимые знания.

- Результаты работ закодированы. Только учитель может точно знать, кто из детей какую отметку получил, - отметил Виктор Москвин, заместитель министра образования и науки Хабаровского края. - Итоговые показатели используются для того, чтобы спланировать индивидуальную работу с каждым школьником, проанализировать текущее состояние системы образования, сформировать программу её развития.

Родители рассказали, что задания были несложными, но волнение все равно было. Поэтому нужно психологически готовить детей к испытанию. Акцию они оценили как полезную и информативную, потому что узнали, что ждет ребят на ВПР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске за год отремонтировали 111 дорог и тротуаров
Родителям в ЕАО и Хабаровском крае напомнили про «комендантский час» для детей
В Хабаровске задымил и загорелся гараж Хладокомбината
В Хабаровске родители школьников прошли проверку по математике и биологии
В Биробиджане открыли десять дворовых катков
Попытка заработать денег обернулась для хабаровчанина шестью годами тюрьмы
В Биробиджане воров и скандалистов отловили в кафе и круглосуточном магазине
Знаменитая фраза в автобусах нарушает права пассажиров в Хабаровском крае
К юбилею прокуратуры в Еврейской автономии открыли музей
В Хабаровском крае плюс один обновленный дом культуры
В Хабаровске решили проблему дошкольного образования детей
В Хабаровском крае отменили занятия в поселковых школах
Туристам в Хабаровском крае будут возвращать сумму НДС на покупки
Грузовик с «живым грузом» задержали на границе Хабаровского края и ЕАО
В торговом центре Биробиджана случился пожарный переполох
Военные летчики в Хабаровском крае отработали парный пилотаж
В Хабаровском крае огонь из печки унес жизнь 80-летнего домовладельца
В Хабаровске охранники отказались пустить дедушку с бабушкой в торговый центр из-за куртки
Автобус с пассажирам перевернулся в Хабаровском крае
В Амурске Хабаровского края вернули отопление почти в 50 домов
Погода в Хабаровске на 24 декабря 2019 года: днем до -17, без осадков
В Бикинском районе Хабаровского края совсем запретили охотиться
В селе Хабаровского края живет единственный ветеран трудового фронта
В Хабаровске большая семья отказывается покинуть аварийный барак
В городе Юности презентуют «Экстремальный Комсомольск»