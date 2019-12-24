2019-12-24T11:14:50+03:00
Общество

В Хабаровске задымил и загорелся гараж Хладокомбината

Возгорание удалось оперативно ликвидировать, информации о пострадавших нет
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске задымил и загорелся гараж ХладокомбинатаВ Хабаровске задымил и загорелся гараж ХладокомбинатаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Сегодня, 24 декабря, пожарные расчеты Хабаровска отправились по вызову на Хладокомбинат. На территории предприятия случилось возгорание. На улицу Краснореченскую огнеборцы приехали довольно оперативно по повышенному номеру.

- Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в отдельно стоящем гараже, где находятся грузовые автомобили, горят покрышки. Началась работа по тушению пожара, одновременно с этим эвакуировали транспортные средства. Пламя в конечном счете потушить удалось, но оно успело повредить территорию площадью 15 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Сотрудники Госпожнадзора устанавливают причины возгорания и лиц, виновных в инциденте.

Жителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. В экстренных случаях нужно звонить по телефону «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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