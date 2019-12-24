СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-24T11:55:36+03:00

Родителям в ЕАО и Хабаровском крае напомнили про «комендантский час» для детей Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

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Родителям в ЕАО и Хабаровском крае в преддверии новогодних каникул напомнили про «комендантский час» для детей. Это значит что после 23 часов вечера лица, не достигшие 18-летия должны находиться дома. Это требование федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

- Согласно документу подросткам нельзя находиться в общественных местах ночью. Это необходимая мера, чтобы ограничить им возможность совершать преступления и правонарушения, а также защитить несовершеннолетних от противоправных действий в отношении них самих, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Если подросток будет находиться на улице после 23:00 без сопровождения взрослых, полицейские имеют право доставить его в отделение, устанавить его личность, адрес проживания, телефон, взять данные родителей. В случае невозможности выяснить местонахождение родителей, несовершеннолетнего направляют в специализированное учреждение. За нарушение «комендантского часа» к административной ответственности привлекают родителей несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU