СЕГОДНЯ 01:21 2019-12-25T01:21:14+03:00

Погода в Хабаровске на 25 декабря 2019 года: днем до -17, без осадков Фото: Ольга КИВА

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -15-17.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -25 до -27, днем от -17 до -19, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 25 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. До 31 декабря 2019 года на всей территории Хабаровского края сохранится низкий температурный фон.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -14-16.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -13-15.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -37-39. Днем -23-25.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -39-41. Днем -28-30.

В Николаевске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -22-24.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -19-21.

ИСТОЧНИК KP.RU