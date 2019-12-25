Кусок кровли упал на школьниц: директора школы в Хабаровском крае осудят за халатность

СЕГОДНЯ 01:57 2019-12-25T01:57:23+03:00

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В Советской Гавани будут судить 60-летнего директора школы. Женщину обвиняют в халатности. По версии следствия, во время тайфуна в сентябре 2018 года на двух учениц упали фрагменты крыши. В результате происшествия 12-летняя ученица получила травмы, которые квалифицируют как тяжкий вред здоровью.

- Из-за ненастья директор школы решила прервать занятия учеников и издала приказ об отмене уроков. Однако она не организовала безопасное нахождение детей в учебном заведении до того, как их заберут родители. По халатности директора две девочки без присмотра со стороны педагогов вышли во двор школы, где на них и упал кусок кровли, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сама обвиняемая вину не признала. Однако доказательства были против нее. На сегодняшний день уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU