Понтонная переправа соединила село Амурзет в ЕАО и китайский город Лобэй

СЕГОДНЯ 02:27 2019-12-25T02:27:14+03:00

Зимой она будет работать с 9:00 до 17:30 все дни, кроме воскресенья

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Село Амурзет в ЕАО и китайский город Лобэй соединила понтонная переправа. Наплавной мост соответствует действующим в России нормативным дорожным нагрузкам. Зимой он будет открыт с 9:00 до 17:30 все дни, кроме воскресенья. Протяженность трассы порядка 986 метров, грузоподъемность до 80 тонн.

- Оценили сооружение и специалисты из Китайской Народной Республики. Они подписали акт об открытии наплавного моста, соединяющего российский берег Амура и китайский город Лобэй, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Отметим, что состояние наплавного моста, береговых сооружений, сопряжений наплавного моста с берегом, а также путей выхода к переправе соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Этот факт подтвердили специалисты областных управлений автомобильных дорог и транспорта, экономики, Главного управления МЧС России по ЕАО, ГИБДД УМВД России по ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU