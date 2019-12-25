Понтонная переправа соединила село Амурзет в ЕАО и китайский город Лобэй
Село Амурзет в ЕАО и китайский город Лобэй соединила понтонная переправа. Наплавной мост соответствует действующим в России нормативным дорожным нагрузкам. Зимой он будет открыт с 9:00 до 17:30 все дни, кроме воскресенья. Протяженность трассы порядка 986 метров, грузоподъемность до 80 тонн.
- Оценили сооружение и специалисты из Китайской Народной Республики. Они подписали акт об открытии наплавного моста, соединяющего российский берег Амура и китайский город Лобэй, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.
Отметим, что состояние наплавного моста, береговых сооружений, сопряжений наплавного моста с берегом, а также путей выхода к переправе соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Этот факт подтвердили специалисты областных управлений автомобильных дорог и транспорта, экономики, Главного управления МЧС России по ЕАО, ГИБДД УМВД России по ЕАО.
ИСТОЧНИК KP.RU