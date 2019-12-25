2019-12-25T08:16:00+03:00
Звезды

В Биробиджане перед Новым годом пройдет праздничная лыжная гонка

В 11 часов начнется регистрация, в 12 часов – старт участников
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане перед Новым годом пройдет праздничная лыжная гонкаВ Биробиджане перед Новым годом пройдет праздничная лыжная гонкаФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане в преддверии Нового года состоится лыжная гонка. К участию приглашают всех желающих, возраст начинается от 0+. Забег организуют 29 декабря. Начало регистрации в 11:00, старт участников – в 12:00.

- Обращаем внимание жителей города на то, что поменялись дата, время и место проведения лыжной гонки. Ранее сообщалось, что гонка пройдет 28 декабря. Так как 31 декабря сделали выходным, а 28 декабря нужно будет работать, мероприятие перенесли на 29 декабря, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что специалисты обследовали карьер в парке культуры и отдыха и пришли к выводу, что лед здесь недостаточно прочен, имеются проталины. Сделали вывод, что проводить мероприятия на нем небезопасно. В связи с этим новогоднюю лыжную гонку решили провести на карьере в поселке Августовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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