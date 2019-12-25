Краснокнижный кречет, переправляемый в Хабаровский край, погиб на Камчатке

СЕГОДНЯ 03:37 2019-12-25T08:15:06+03:00

Птицу и девять ее собратьев незаконно хотели вывезти с полуострова

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Партию кречетов незаконно хотели доставить в Хабаровский край трое жителей Камчатки. Мужчины все спланировали. Сначала им нужно было попасть на судно ТХ «Радик Баширов», пришвартованное к причалу на мысе Сигнальный. На нем они планировали добраться до Ванино. Однако уехать с полуострова они не смогли – злоумышленников задержали правоохранители.

- По версии следствия, в период с октября по 20 декабря 2019 года задержанные незаконно добыли птиц. До момента отправки в Хабаровский край они держали пернатых в гараже, расположенном на территории домовладения в городе Елизово, - прокомментировали в СУ СК России по Камчатскому краю.

Отметим, кречеты занесены в Красную книгу России. Своими действиями злоумышленники причинили государству ущерб на 11 миллионов рублей. Изъятых птиц передали специалисту-орнитологу, чтобы он оценил состояние пернатых и высказал свое мнение о выпуске их в естественную среду обитания. Одна птица в результате незаконного изъятия из естественной среды обитания и ненадлежащего содержания погибла.

Троим мужчинам уже предъявили обвинение в совершении тяжкого экологического преступления. Расследование уголовного дела продолжается, решают вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU