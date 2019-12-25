Мэрию Хабаровска заставили построить дорогу в квартале памятника Морякам Амурцам

СЕГОДНЯ 04:44 2019-12-25T07:53:04+03:00

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Мэрию Хабаровска через суд обязали построить автодорогу в квартале памятника Морякам Амурцам. На сегодняшний день автолюбители могут подъехать к многоквартирникам по гравийной дороге, то есть наезженной. Данное обстоятельство расценили как нарушение законодательства о дорожной деятельности.

- Также в этом районе нет тротуаров и пешеходных переходов. Граждане, в том числе из числа социально незащищенных категорий, вынуждены решать проблемы передвижения самостоятельно. Поэтому прокурор района направил в суд иск с требованием обязать мэрию организовать строительство автомобильной дороги, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В Центральном районном суде Хабаровска удовлетворить иск отказались, однако в апелляционном порядке удалось решить вопрос. Хабаровский краевой суд признал незаконным решение районного суда и отменил его. Теперь ответчику в течение девяти месяцев нужно решить вопрос строительства дороги. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU