2019-12-25T07:50:07+03:00
Общество

График движения автобусов в новогодние праздники в Комсомольске-на-Амуре

Работать общественный транспорт будет в режиме выходного дня
Ольга КИВА
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График движения автобусов в новогодние праздники в Комсомольске-на-АмуреГрафик движения автобусов в новогодние праздники в Комсомольске-на-АмуреФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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График движения автобусов в новогодние праздники изменится в Комсомольске-на-Амуре. Уже известно, что работать общественный транспорт будет в режиме выходного дня. А именно - 31 декабря 2019 года окончание работы в 21:00, 1 января 2020 года первый автобус отправится в рейс в 10:00 и далее в соответствии с расписанием выходного дня. Со 2 по 8 января 2020 года ездить автобусы будут в соответствии с расписанием выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, также изменится график движения автобусов на новогодних праздниках и в Хабаровске. По предварительной информации, автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать в режиме выходного дня. На такой шаг в краевой столице решились в связи с ожидаемым спадом пассажиропотока. Жителей Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу в праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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