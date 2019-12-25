Приставы в Хабаровском крае надавили на слабое место должника

СЕГОДНЯ 05:20 2019-12-25T07:44:54+03:00

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Горе-отец из Ванинского района, похоже, задался целью забыть и своего ребенка, и про обязанность платить на него алименты. Однако и о первом, и о втором ему исправно напоминали судебные приставы. Мужчину убеждали, что нужно погасить долг в 100 тысяч рублей, но он продолжал жить беззаботной жизнью.

- Тогда перешли к более действенным мерам. Для начала составили административный протокол, на основании которого суд вынес постановление. Согласно документу 36-летнего гражданина признали виновным в невыплате алиментов и назначили ему наказание в виде 20 часов обязательных работ, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Также неплательщика предупредили - если он не заплатить алименты, то может попасть еще и под уголовную статью. Мужчина не стал доводить ситуацию до крайних мер, приехал в отдел судебных приставов и оплатил всю задолженность сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU