2019-12-25T07:44:05+03:00
Происшествия

В Хабаровске в лобовом столкновении машин покалечился мужчина

Его доставили в нейрохирургическое отделение
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске в лобовом столкновении машин покалечился мужчинаВ Хабаровске в лобовом столкновении машин покалечился мужчинаФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки, 24 декабря, на Березовском шоссе случилась авария. Машины, что называется, столкнулись лоб в лоб. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Odyssey двигался в сторону улицы Усадебной. В районе дома №33 на улице Пионовой он хотел выполнить обгон. Для этого он выехал на полосу встречного движения и врезался во встречный автомобиль Toyota Corolla.

Как сообщил информированный источник, пострадал один человек. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей туловища, конечностей, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом груди. Пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение.

Известно, что оба водителя на момент аварии были трезвы. В отношении виновника аварии уже составили административный протокол.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными во время управления машинами. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования разметок, дорожных знаков и сигналов светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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