Полосатые варяги охотятся на домашних животных в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-25T07:43:18+03:00

Ученые полагают, что они не нашли себе территорию, где можно сытно питаться и комфортно жить, поэтому ищут легкую добычу

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Сотрудники «Заповедного Приамурья» взялись изучить «тигриную» проблему. Речь идет о частых визитах животных на территорию людей. Напомним, не так давно местные жители смогли снять на видео тигра, который гулял по дороге и невольно повторил трюк ослика из «Кавказской пленницы». Также в кадр попал зверь, который взбирался на гору.

- Есть предположение, что это один и тот же тигр. К такому решению пришли, рассмотрев животное более пристально. Выводы сделали по расположению полос на морде, поскольку боковые полосы с двух сторон не удалось увидеть. Это крупный самец с пяткой больше 10 сантиметров, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим, что каждый год зимой на Хехцир приходят один-два тигра. В этот раз удалось зафиксировать в Хехцирском заказнике следы двух тигров-варягов. Скорее всего, они пришли сюда в поисках места жительства и корма, но пока такую территорию не нашли. Поэтому они бродят в окрестностях деревень, по дорогам, пытаясь найти легкую добычу в виде домашних животных.

Напомним, первым тигр, как правило, никогда не нападает на человека, но при условии, если он здоров и не ранен. Местным жителям настоятельно рекомендуют следовать правилам поведения при встрече с диким животным, иначе может случиться трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU