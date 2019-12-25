2019-12-25T07:41:29+03:00
Общество

Школьники в Хабаровском крае 28 декабря уйдут на зимние каникулы

Занятия возобновятся 13 января
Ольга КИВА
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Школьники в Хабаровском крае 28 декабря уйдут на зимние каникулыШкольники в Хабаровском крае 28 декабря уйдут на зимние каникулыФото: Правительство Хабаровского края
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Школьники в Хабаровском крае уйдут на зимние каникулы 28 декабря. Ребята будут отдыхать две недели и вернутся за парты 13 января 2020 года. В течение двух недель для них будут работать пять загородных лагерей и 160 площадок дневного пребывания. В планах организовать досуг для почти четырех тысяч школьников. Из них большая часть – это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Загородные оздоровительные лагеря начнут принимать детей со 2 января. Есть путевки в «Созвездие» в районе имени Лазо, «Энергетик» в Хабаровском районе, «Молодежный центр «Западный» в Советско-Гаванском районе, «Олимп» в Николаевском районе и «Металлург» в Комсомольске-на-Амуре. Будут работать группы дневного пребывания. Продолжительность смен в пришкольных лагерях - пять дней. Стоимость путевки - 1200-1900 рублей, - прокомментировали в краевом министерстве образования и науки.

Отметим также, что для ребят на новогодних каникулах будут работать мастерские Деда Мороза, оформят фотозоны школ, в сельских школах на время каникул будут работать центры «Точка Роста». В краевых и муниципальных музеях организуют экскурсии, в театрах состоятся показы спектаклей и детские утренники. Накануне Нового года и после него для детей пройдут новогодние елки и новогодние представления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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