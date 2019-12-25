В Биробиджане определи места для запуска фейерверков

СЕГОДНЯ 07:27 2019-12-25T07:27:25+03:00

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В Биробиджане утвердили места для запуска фейерверков. Среди них пустырь в поселке Биробиджан-2, улица Юбилейная, 1, спортивные площадки в районе поселка Сопка на улице Московская, 1а, на стадионе «Дружба», Биршоссе, 2 км. Также будут места на «Дальсельмаше», в карьере в районе улицы Невская и на городской набережной реки Бира.

- На набережной Биры площадки расположены напротив Филармонии, пр. 60-летия СССР, 14, напротив ул. Набережная, 32-34 и напротив ул. 40 лет Победы, 25. Предусмотрели площадку в поселке Тукалевский район на улице Таежная, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей города убедительно просят не забывать, что салюты надо устанавливать на твердую ровную поверхность или закрепить, подсыпав с боков землей или установить в плотный снег – так изделие не упадет. Запускайте ракеты вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Тем, кто нарушит правила пожарной безопасности, выпишут денежные штрафы.

В случае возникновения ЧС или другой внештатной ситуации звоните по телефонам «112» и «101».

ИСТОЧНИК KP.RU