В Хабаровске достроили спорткомплекс «Авангард»

СЕГОДНЯ 07:51 2019-12-25T07:51:08+03:00

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В Хабаровске закончилось строительство второй очереди спорткомплекса «Авангард». Он находится на улице Краснофлотской. Он представляет собой плоскостное сооружение площадью 13 тысяч 181 квадратный метр. На территории есть футбольное поле с искусственным покрытием, круговая беговая дорожка, описывающая футбольное поле.

- Вокруг беговой дорожки предусмотрена защитная буферная зона, свободная от препятствий. Вдоль территории стадиона установили металлическое ограждение, обустроили дренажную систему и наладили освещение, - прокомментировали в краевом министерстве строительства.

Отметим, что спорткомплекс возвели в рамках регионального проекта Хабаровского края «Спорт – норма жизни» и федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Предполагается, что новый объект поможет создать условия для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом всех категорий населения.

ИСТОЧНИК KP.RU