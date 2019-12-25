В Комсомольске до Нового года установят 10 новых остановок

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-25T08:55:52+03:00

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В Комсомольске -на- Амуре до Нового года установят 10 новых остановок. Работы по их строительству уже подходят к завершению. Новые объекты будут располагаться на площади Володарского, улица Пирогова. Здесь будет двойной павильон.

- Также остановки обустроят у магазина «Орленок» на проспекте Победы,18, в поселке Огнеупорный на улице Урожайной, на улице Павловского, 19/4 и в районе Базы механизации. Кроме того новые объекты появятся на Волочаевском шоссе, 5 в районе заправки «Роснефть», у больницы № 2 на улице Щорса и у Лесопромышленного техникума на улице Щорса, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что остановки обновляют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Срок гарантии по муниципальному контракту в этом случае составляет 36 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU