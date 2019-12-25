2019-12-25T12:35:17+03:00
Звезды

В Биробиджане провели утренник для детей-инвалидов

Это мероприятие стало традиционным, впервые его организовали в 2005 году
Ольга КИВА
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В Биробиджане провели утренник для детей-инвалидовВ Биробиджане провели утренник для детей-инвалидовФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане организовали новогодний утренник для детей- инвалидов. Данное мероприятие проводят каждый год, начиная с 2005 года. Событие объединяет детей и родителей из Биробиджана и всех районов области.

- В этом году среди участников праздничной программы были 100 детей. Для них творческие коллективы городского Дворца культуры подготовили прекрасную праздничную программу с участием сказочных персонажей. Каждый гость утренника получил желанный подарок от Деда Мороза и Снегурочки, - рассказали в пресс- службе областного правительства.

Отметим также, что не все дети смогли приехать на праздник. Специально для тех, кто не смог присутствовать на этом событии, организуют поздравление на дому. Дед Мороз и Снегурочка посетят больше 200 детей в областной столице и в муниципальных районах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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