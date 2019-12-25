В Биробиджане провели утренник для детей-инвалидов
В Биробиджане организовали новогодний утренник для детей- инвалидов. Данное мероприятие проводят каждый год, начиная с 2005 года. Событие объединяет детей и родителей из Биробиджана и всех районов области.
- В этом году среди участников праздничной программы были 100 детей. Для них творческие коллективы городского Дворца культуры подготовили прекрасную праздничную программу с участием сказочных персонажей. Каждый гость утренника получил желанный подарок от Деда Мороза и Снегурочки, - рассказали в пресс- службе областного правительства.
Отметим также, что не все дети смогли приехать на праздник. Специально для тех, кто не смог присутствовать на этом событии, организуют поздравление на дому. Дед Мороз и Снегурочка посетят больше 200 детей в областной столице и в муниципальных районах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU